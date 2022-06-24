Жительница Воронежа взяла кредит, чтобы заработать на лже-бирже

Около 3 млн рублей лишились за сутки 15 жителей Воронежской области, пообщавшись с дистанционными мошенниками.

40-летняя жительница Воронежа искала в интернете объявления о дополнительном заработке, пытаясь решить финансовые затруднения. А нашла серьезные проблемы, не заработав, а вогнав себя в долги.

Женщина увидела в сети рекламу, где сулили хороший доход. Менеджеры проекта по телефону предложили ей принять участие в электронных торгах, пообещав весомую прибыль от вложений. Введенная в заблуждение дама оформила кредит и в течение месяца переводила деньги на электронный счет виртуальной биржи. Через какое-то время менеджеры сообщили, что вложенные ею средства сгорели. Так дама потеряла около 650 тысяч рублей.