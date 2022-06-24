Воронежские власти готовят запасы для гражданской обороны

В Воронежской области главы районов создадут материально-технические, продовольственные и медицинские запасы для гражданской обороны. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте регионального правительства. Запасы накапливаются «в мирное время для жизнеобеспечения при военных конфликтах».

В материально-техническую базу входят транспорт и оборудование для аварийно-спасательных и нештатных формирований. В список необходимых продуктов питания - крупы, мука, консервы, соль, сахар и чай.

Также главам районов рекомендовали подготовить средства связи и оповещения, средства для радиационной и химической защиты, топливо, спички, свечи и табачные изделия.