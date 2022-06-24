Вывез в одеяле: под Воронежем 14 лет колонии получил мужчина, убивший коллегу и обчистивший сейф, взяв его ключ

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14 лет колонии получил в Воронежской области 31-летний житель Азербайджана за убийство знакомого, угон его автомобиля и уничтожение имущества, а также кражу в особо крупном размере. Все это он провернул за несколько часов. Задержали его через сутки.

Инцидент произошел в начале августа 2021 года в Острогожске.

На съемной квартире поскандалили двое коллег. Один из них дождался, когда второй уснет, несколько раз ударил своего визави кухонным ножом в грудь и деревянным бруском по голове. Когда тот умер (судмедэкспертиза потом заключила, что его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы), убийца предпринял шаги для сокрытия следов преступления. Завернул труп в одеяло, перенес в машину, находившуюся в пользовании убитого, перегнал автомобиль за несколько кварталов от места преступления, а ключи от машины выбросил. Также преступник уничтожил принадлежавшие погибшему два мобильных телефона.

Утром убийца пришел на работу в магазин открыл принадлежавшим погибшему ключом сейф, забрал оттуда более 5,7 млн рублей, после чего скрылся.

Но машину с трупом обнаружили в тот же день, подозреваемого объявили в розыск и уже через сутки после убийства задержали в Тульской области. Он во всем сознался.

Суд отправил преступника на 14 лет в колонию строгого режима, а также постановил взыскать с него 4 млн рублей в пользу родственников погибшего в счет компенсации морального вреда и более 1,2 млн рублей – в пользу владельца магазина за причиненный преступлением имущественный вред.