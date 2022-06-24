Воронежский Никитинский театр открыл фестиваль в Тольятти

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр открыл в Тольятти фестиваль «Премьера одной репетиции». Воронежские артисты, оставшиеся в родном городе без места постоянной дислокации, показали на форуме постановку «Двенадцатая ночь», которая в 2022-м получила три номинации премии «Золотая маска» («спектакль малой формы», «работа режиссера» «работа художника по костюмам»). Зал был переполнен, а после показа прошла встреча со зрителями, которые высказали много восторженных слов.

- Это наш самый гастрольный спектакль. Он прост для транспортировки, а главное - это яркая и при этом необычная комедия, которая, конечно, покоряет сердца зрителей всех возрастов и вкусов, - отметил худрук Никитинского Борис Алексеев. - Спектакль прошел великолепно, один из лучших показов. Мы услышали столько слов от зрителей - не просто теплых, а сильных, вдохновляющих, дорогих и важных нам слов. Нас любят в стране, нас ждут, нам рады. Нас зовут на фестивали, за нас болеют. В Тольятти мы были впервые, и это взаимная любовь с первого спектакля. Теперь нас зовут с гастролями.

Спектакль «Двенадцатая ночь» уже побывал в Москве, Петербурге, Архангельске, впереди - Тула и города Казахстана и Узбекистана.

Напомним, в конце апреле Никитинский театр покинул помещение ДК железнодорожников (где отработал шесть лет) после расторжения арендодателем договора. Труппа пока не нашла места новой прописки. Худрук Камерного театра (который предоставил сцену для нескольких спектаклей Никитинского) Михаил Бычков считает закрытие Никитинского театра самым ужасным событием культурной жизни Воронежа