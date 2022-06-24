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Звезды24 июня 2022 9:55

Фестиваль "Город-сад 2022" в Воронеже продлится всего два дня

Форум в этом году пройдет с 3 по 4 сентября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля садов и цветов «Город - Сад» начали прием заявок на участие в новом сезоне ландшафтного форума. Он традиционно пройдет Центральном парке Воронежа. Но в этом году, в отличие от предыдущих лет, продлится всего два дня (ранее 3-4).

Свои красивые творения в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористические объекты и успехи в огородно-сельскохозяйственной сфере можно будет показать с 3 по 4 сентября, сообщил региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Тематика 12-го фестиваля посвящена празднованию 350-летия Петра I, а также Году культурного наследия народов России, объявленному президентом.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 июля включительно.