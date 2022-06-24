Телебашня поздравит воронежских выпускников световым шоу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская телебашня поздравит выпускников с окончанием школы. 25 июня в честь вчерашних учеников телеобъект устроит световое шоу.

- Специально к общегородскому выпускному в «Алых парусах» наши специалисты подготовили праздничную программу архитектурно-художественной подсветки. Открытка будет наполнена образами ярких выпускных лент, салютов, появится и надпись, которую говорят от поколения к поколению выпускники, - «Прощай школа!», - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Подсветка будет работать с 22.30 до 24.00.