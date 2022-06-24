Коронавирус в Воронежской области на утро 24 июня: 104 человека заболели, никто не умер

В больницу за сутки попали лишь 13 из 104 заразившихся коронавирусом жителей Воронежской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом на утро пятницы, 24 июня. По их сведениям, еще 104 человека заразились этим опасным вирусом (на начало дня 23 июня их было 121). 13 из заболевших госпитализировали. Всего за время пандемии коронавирус подхватили 387,9 тысяч жителей Воронежской области.

К счастью, на этот раз за сутки никто не умер. Это уже хорошая тенденция, на утро 23 июня смертей тоже не было. Еще 106 человек выздоровели. На начало дня 23 июня, правда, избавившихся от ковида людей было больше - 156.

Напомним, в Воронежской области пока остаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Без маски нельзя ездить в общественном транспорте, посещать социальные, медицинские учреждения и пункты временного содержания граждан. Однако на практике эти правила уже мало кто соблюдает.