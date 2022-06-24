В Воронеже изменят маршрут десяти автобусов

У восьми маршруток путь продлили, у двух сократили. Фото: из архива «КП»

В мэрии утвердили изменения в схемах движения десяти городских маршруток. У них теперь будут новые конечные.

Так, маршрут № 37А продлят на три остановки. Теперь конечной у него будет «улица Антонова-Овсеенко».

Сразу несколько автобусов теперь будут ездить до остановки: «улица Адмирала Чурсина»: №№ 6, 36, 41, 43, 56, 68Т и 86. Старую конечную переименовали в «улицу Шидловского». Также в мэрии отметили, что остановки у магазина «Магнит» (Пограничный проезд) пока нет, посадка и высадка там небезопасны. Она появится чуть позже, по окончании строительных работ.

Путь автобусов № 33, наоборот, сократят – они перестанут ездить до остановки «Студенческий городок ВГТУ». Теперь шоферы будут их разворачивать возле областной больницы № 1 по аналогии со схемой движения на маршруте № 3. Также сократят маршрут № 78 – конечной теперь станет «Завод ГОО».

А в день общегородского выпускного, 25 июня, с 6.00 до 14.00 изменят маршруты 33 городских автобусов.

По новому пути пойдут следующие городские маршрутки: №№ 1КВ, 1КС, 3, 5, 5А, 8, 9КА, 9КС, 13, 20, 27, 29, 32, 33, 37, 37А, 41, 48, 49, 49М, 50, 52, 59, 69, 70А, 70М, 80, 86, 88, 88А, 90, 105, 125. О том, как поедут в течение восьми часов 25 июня, все эти автобусы можно узнать здесь

Также 25 июня будет отключена контактная сеть и приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99.