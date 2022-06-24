Анатолий Шмыгалев покинул Воронежскую облдуму

Бизнесмен Анатолий Шмыгалев досрочно сложил полномочия депутата регионального парламента. Решение Областная дума приняла на заседании в четверг, 23 июня. Ранее с соответствующим заявлением обратился сам Шмыгалев. Пока не решено, кто займет вакантное кресло.

В думе Анатолий Шмыгалев представлял партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Он был заместителем председателя комитета по экологии и природопользованию. Шмылагев был депутатом три срока подряд. На выборах 2020 года он прошел на четвертый.

Напомним, о том, что глава строительной компании «Инстеп» намерен покинуть Облдуму стало известно 7 июня. Он рассказал «Комсомолке», что хочет уступить место Евгению Орюпину (заместитель гендиректора «Инстеп»), который был вторым в списке партии на выборах. Кандидатуру должно утвердить руководство партии.