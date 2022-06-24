Под Воронежем водитель ВАЗа протаранил ограждение и врезался в иномарку: пострадали две женщины

Полиция разыскивает водителя ВАЗа Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронежской области полицейские разыскивают виновника ДТП, который скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. В аварии пострадали два человека, их доставили в больницу. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе в 12.20 четверга, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в межбарьерное ограждение. Машину вынесло не встречную полосу, где она столкнулась с «Санг Йонг», за рулем которого был 29-летний житель Мурманской области. Водитель ВАЗа с места аварии уехал.

Медицинская помощь потребовалась пассажирам иномарки – 41-летней и 62-летней женщинам. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя ВАЗа. Очевидцев ДТП, в том числе имеющих записи с видеорегистратора, просят позвонить на единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112.