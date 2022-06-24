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Спорт24 июня 2022 7:52

У воронежского «Бурана» в будущем сезоне будет новый фарм-клуб

Вместо «Россоши» дублем «ураганных» сделают нововоронежский «Протон»
Юрий КОЗЛОВ
с телеграмм-канала ХК "Буран".

с телеграмм-канала ХК "Буран".

Фото: другой источник.

В «Буране» приняли решение о смене фарм-клуба. В сезоне 2022-2023 годов им вместо «Россоши» будет нововоронежский «Протон». Решение подробно прокомментировал генеральный директор «Бурана» Алексей Кадурин:

- Это совсем не означает, что ХК «Россошь» прекратит свое существование. Есть команды, которые успешно выступают и без соглашения с клубом из ВХЛ. Просто теперь наша молодежка будет базироваться в Нововоронеже.

Дальше Кадурин объявил мотивы этого решения:

- Во-первых, это логистика. Нововоронеж находится совсем близко от Воронежа, можно сказать, в пригороде. Ездить туда будет гораздо удобнее и дешевле. С 2012 года правительство Воронежской области сотрудничает с госкорпорацией «Росатом». Благодаря этому в Нововоронеже построили многофункциональный стадион «Старт», ледовую арену «Остальная», Центр боевых искусств, сделали реконструкцию городских систем, хорошо развивается гостиничный комплекс. С декабря 2020 года наша область подключилась к программе «Эффективный регион», которую реализует «Росатом». Центром проекта стал Нововоронеж. В этом городе есть все условия для занятия хоккеем, проведения соревнований и развития этого вида спорта. Помимо новых современных спортивных объектов, в Нововоронеже также есть и своя хоккейная школа. А теперь будет и молодежная команда.