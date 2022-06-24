Директор филиала автошколы в Воронежской области за деньги выдавал фиктивные свидетельства об обучении

Мужчина получил 90 тыс. рублей Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Директора филиала автошколы в Новоусманском районе будут судить за коммерческий подкуп. Расследование уголовного дела завершено. Максимально 52-летнему мужчине грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 24 июня.

В феврале 2022 года к мужчине обратился местный житель. Он планировал получить свидетельства о профессии водителя различной категории для себе и еще пяти человек. Директор филиала заверил, что может способствовать выдаче документов, подтверждающих обучение в автошколе, без фактического посещения занятий и сдачи квалификационного экзамена. За услугу он попросил 15 тыс. рублей с каждого «обучающегося».

10 февраля директор получил первую часть требуемой суммы – 30 тыс. рублей, а через месяц еще 60 тыс. Взамен он выдал свидетельства. О преступлении узнали в СК и полиции. Во время предварительного следствия обвиняемый во всем сознался. Его вину также подтвердили показания свидетелей и протоколы осмотров и выемок.