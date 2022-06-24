Президент РФС уверен, что Центральный стадион профсоюзов вовремя подготовят к Премьер-лиге

Центральный стадион профсоюзов уже немного преобразился, а станет еще лучше. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

После заседания исполкома РФС его президент Александр Дюков ответил на вопросы журналистов. Высказался он и о перспективах «Факела» в Премьер-лиге, которые, как известно, связаны со скоростью модернизации Центрального стадиона профсоюзов.

- Не знаю, какие фотографии видели вы (имеется в виду снимки комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, который, очевидно не знал, что ремонтируемая спортивная арена не может выглядеть идеально – ред.), но по тем фото, что видел я, стадион соответствует всем требованиям, чтобы принимать матчи РПЛ. Да, у него были недостатки, но составлена дорожная карта, определены планы работ, - сказал Александр Дюков. – Выделили финансирование – вопрос на контроле у губернатора. Сейчас нет опасений, что стадион не будет готов. С точки зрения внешнего вида он выглядит абсолютно адекватно. Были проблемы с полем, но сейчас завершается его укладка – газон будет натуральный. Привели в порядок освещение, раздевалки. Все соответствует требованиям РПЛ.

Напомним, на реконструкцию Центрального стадиона профсоюзов из областной казны выделили 164 миллиона рублей. Губернатор Александр Гусев поставил задачу завершить все работы до 1 июля. 20 июня во время визита главы правительства Воронежской области на стадион сообщили, что там готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения. На стадионе установили новую автоматическую систему полива натурального покрытия. Готов фундамент для установки СКУД (системы контроля и управления доступом) и павильонов. Отремонтировали ложу прессы, сделали новые просторные раздевалки.