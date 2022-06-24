В Воронеже водитель авто наехал на ногу девушки и скрылся с места ДТП

Пострадавшую отвезли в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Воронеже на Владимира Невского неизвестный водитель колесом автомобиля наехал на ногу 23-летнией девушки. С места ДТП он скрылся, а пострадавшую доставили в больницу. Это произошло у дома №48 в 9.50 четверга, 23 июня. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Очевидцев ДТП, в том числе имеющих записи с видеорегистратора, просят обратиться по телефону дежурной части: 269-60-796.