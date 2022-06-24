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Происшествия24 июня 2022 6:10

В Коминтерновском районе Воронежа загорелись две иномарки

Огонь полностью уничтожил «Ниссан Альмера»
Мария Щербакова
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

На улице 9 Января у дома №148 спасатели тушили две иномарки. Сообщение о возгорании поступило 13.27 четверга, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Огонь полностью уничтожил автомобиль «Ниссан Альмера», а также повредил лакокрасочное покрытие левой стороны автомобиля «Шкода Карок». В ведомстве отметили, что пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания предстоит выяснить.

Спасатели потушили иномарки уже 13.39. На место выезжали 8 человек, использовали две пожарные машины.