Последние выходные июня в Воронеже пройдут без дождей

В последние выходные июня в Воронежской области будет облачно. При этом ливни отступят, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Прогноз дали региональном гидрометцентре.

Так, в субботу, 25 июня, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду ночью и 8-13 днем. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем – 21-26.

В Воронеже без существенных осадков. Ночью будет около 16 градусов, днем – около 23.

В воскресенье, 26 июня, в регионе переменная облачность. Существенных осадков не будет. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду ночью и 8-13 – днем. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем – 25-30.

В областном центре без существенных осадков. Температура ночью около 16 градусов, днем – около 28.