Воронежский «Факел» проиграл первый контрольный матч межсезонья «Ростову»

со страницы ФК "Ростов" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Матч в Ростове-на-Дону, проходивший в режиме особой секретности, начался для «Факела» крайне неудачно. Уже в самом дебюте встречи 22-летний полузащитник «Ростова» так ахнул по воротам издали, что вратарь даже не шелохнулся – 0:1. А на 29 минуте преимущество хозяев поля удвоил 23-летний Роман Тугарев – 0:2.

Игроки «Факела» не унывали. Во втором тайме они освоились на поле и могли забить хотя бы один гол. Но в ударе был вратарь «Ростова» Егор Бабурин. Он спас свою команду по крайней мере дважды, один мяч был особенно тяжелым, но голкипер вытащил его из верхнего угла. Счет в итоге так и не изменился.

Следующий контрольный матч у «Факела» пройдет 3 июля в Москве. Соперником будет столичный «Локомотив».