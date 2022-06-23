За ложный донос жителя Воронежской области оштрафовали на 12 тысяч рублей

Е. признался, что сообщил лживую информацию, пытаясь вынудить Т. вернуть ему ранее переданные паспорт и 5 000 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В феврале этого года в дежурную часть ОМВД России по Россошанскому району обратился Е. Он указал в заявлении заведомо ложные сведения о том, что его знакомый Т., находясь у него дома, похитил паспорт и 30 тысяч рублей. Стражи порядка заранее предупредили Е. об уголовной ответственности за ложный донос по ст. 306 УК РФ.

На следующий день в ходе беседы с сотрудником полиции Е. признался, что сообщил лживую информацию, пытаясь вынудить Т. вернуть ему ранее переданные паспорт и 5 000 рублей.

Подсудимый свою вину в совершении данного преступления признал полностью, согласился с обвинением, раскаялся и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Суд признал Е. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Россошанского райсуда.