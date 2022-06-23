Воронежские пловцы привезли из Пензы 14 наград

Наши девушки стали призерками в двух эстафетах. Фото со страницы ГБУ ВО "СШОР №1" в VK.

Воронежские спортсмены приняли участие во Всероссийских соревнованиях Детской Лиги плавания "Поволжье" памяти Героя России Марины Плотниковой, прошедших в Пензе.

В активе воспитанников ГБУ ВО "СШОР №1" 14 призовых мест.

Чаще всех (четыре раза) на пьедестал почета поднималась Кира Кузнецова. У нее вторые места на дистанциях 50 и 200 м вольным стилем, золото в эстафете 4x100 м вольным стилем и серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Арина Репкина и Федор Шашурин завоевали по три медали. У Арины золото на дистанции 50 м (спина), серебро на 200 м (комплексное плавание) и бронза в многоборье (баттерфляй). У Федора первое место на 200 м комплексным плаванием, серебро на 400 м вольным стилем и в многоборье (вольный стиль).

Тренируются спортсмены под руководством Маргариты Зайцевой и Елены Калининой.