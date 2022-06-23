В Воронеже определили подрядчика для строительства новой водоподъемной станции на левом берегу

В мэрии определили подрядчика, который будет строить новую водоподъемную станцию на левом берегу Воронежа – ВПС-21. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава городской администрации Вадим Кстенин.

Победили на аукционе представители ООО ТСП «Воронежстройкомплекс» (эта же организация возводит школу в микрорайоне «Процессор»). В ходе торгов первоначальную сумму контракта удалось снизить совсем незначительно – с 1,23 до 1,22 миллиарда рублей.

Проект предусматривает несколько этапов – после строительства новой водоподъемной станции (кстати, первого за десять лет) начнут прокладывать инженерные сети для ее объединения с уже существующей ВПС-9. Торги, где определят подрядчика для этих работ, должны состояться в ближайшее время. Осенью 2024 года планируют все эти планы уже осуществить на практике.

Кроме того, городские власти планируют начать реконструкцию ВПС-9. Мэр Вадим Кстенин уверен, что все эти работы помогут избежать возможного дефицита воды на левом берегу Воронежа.

Напомним, что 24 июня из-за подключения нового дома на Спортивной набережной лишатся воды на семь часов часть жителей Левобережного района.