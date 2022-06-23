В Воронежской области «черные лесорубы» получили условные сроки

Осужденные обязаны полностью компенсировать ущерб. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

65-летний Александр Кочетков и 35-летний Сергей Гребенщиков признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в январе прошлого года Гребенщиков и Кочетков незаконно вырубили деревья породы «дуб» и «ясень» на землях лесного фонда на территории Грибановского района. Разрешительные документы на лесозаготовительные работы у них отсутствовали. Подельники причинили государству ущерб в особо крупном размере более 5 млн 200 тысяч рублей.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно каждому с испытательными сроками от 2,5 до 3 лет. Кроме этого, осужденные обязаны полностью компенсировать ущерб.