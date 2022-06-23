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Общество23 июня 2022 14:09

В районе Воронежской области депутаты массово нарушали законы о противодействии коррупции

Один из слуг народа скрыл семь открытых на него и на жену счетов
Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники прокуратуры Грибановского района провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции местными депутатами. В частности, посмотрели, как они предоставляли декларации по имуществу и доходам за 2021 год.

Работники надзорного ведомства обнаружили много случаев, когда депутаты «забывали» указать в декларациях счета, открытых в банковских организациях на себя или своих супругов. Особенно «отличился» один из слуг народа. Он скрыл информацию о семи открытых на него и его жену счетах. В отдельных случаях не были задекларированы объекты недвижимости.

- Сотрудники районной прокуратуры района внесли пять представлений в Советы народных депутатов об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения 20 депутатам вынесли предупреждения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.