В районе Воронежской области депутаты массово нарушали законы о противодействии коррупции

Сотрудники прокуратуры Грибановского района провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции местными депутатами. В частности, посмотрели, как они предоставляли декларации по имуществу и доходам за 2021 год.

Работники надзорного ведомства обнаружили много случаев, когда депутаты «забывали» указать в декларациях счета, открытых в банковских организациях на себя или своих супругов. Особенно «отличился» один из слуг народа. Он скрыл информацию о семи открытых на него и его жену счетах. В отдельных случаях не были задекларированы объекты недвижимости.

- Сотрудники районной прокуратуры района внесли пять представлений в Советы народных депутатов об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения 20 депутатам вынесли предупреждения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.