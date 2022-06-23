«Карельский перешеек»: воронежские спортсмены выиграли восемь медалей

Наши спортсмены выигрывали награды каждый из четырех дней. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Соревновательная программа началась с «кросс-классики». Здесь в группе спортсменов до 22 лет второе место занял Михаил Кулешов. 6,2 километра он преодолел за 41 минуту 54 секунды. Лучше него был только Валентин Новиков из Новгородской области, который был быстрее нашего спортсмена на одну минуту и одну секунду. Среди девушек до 19 лет на пьедестал почета поднялась воронежская спортсменка Анастасия Курова. Дистанцию в 4,4 километра наша землячка прошла за 39 минут 39 секунд. Всего восемь секунд она уступила Анастасии Тонковской из Санкт-Петербурга, а первой стала Ольга Шмайлова из Белгородской области с результатом 37 минут 4 секунды.

Сразу три медали завоевали наши ориентировщики во второй день. Им предстояло бежать «кросс-лонг». Серебро на дистанции 6,5 км завоевала Анастасия Курова с результатом 57 минут 42 секунды. Победительнице Олесе Гладилкиной из Владимирской области она проиграла 21 секунду. Замкнул тройку призеров в этот день Михаил Кулешов. 13,2 километра он преодолел за 1 час 25 минут 30 секунд. От второго призера Марка Тутынина воронежец отстал менее чем на минуту, а первым снова стал Валентин Новиков с результатом 1 час 23 минуты 6 секунд. Но главным героем этого дня стал Максим Малыгин, выступавший среди юношей не старше 15 лет. Он занял первое место, пробежав дистанцию 4,3 км за 34 минуты 42 секунды. У ближайшего преследователя Мирона Куропаткина из Москвы он выиграл 17 секунд.

Еще двумя медалями пополнилась копилка воронежских спортсменов в третий день, когда они бежали масстарт. Здесь вновь отличился Михаил Кулешов. Он стал вторым на дистанции 11,2 км, показав на финише время 1 час 10 минут. На 25 секунд его опередил Дмитрий Цветков из Ленинградской области. А вот на высшую ступень пьедестала в этот день поднялся Вячеслав Тимонин, выступавший среди юношей до 15 лет. 4,7 км он прошел за 37 минут и 20 секунд. Ставший вторым Алексей Ботов из Санкт-Петербурга уступил нашему спортсмену 24 секунды.

На этом Вячеслав не остановился. В заключительный день он снова не знал себе равных. На спринтерской дистанции 2,4 км Тимонин показал результат 15 минут 20 секунд, опередив ближайшего преследователя Сергея Евгенова из Санкт-Петербурга всего на две секунды.