В Воронеже возбудили уголовное дело из-за взятки председателем диссертационного совета вуза

Максимальное наказание по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ - до 12-ти лет лишения свободы. Фото из телеграм-канала СУ СК РФ по Воронежской области.

На основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело в отношении председателя диссертационного совета одного из вузов Воронежа по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, в марте этого года к 45-летней подозреваемой обратился преподаватель другого вуза по вопросу о возможности защиты диссертации. Женщина предложила «помочь», обеспечив в итоге положительное решение о присвоении преподавателю ученой степени. За это она попросила денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, которые в последующем получила. Об этом сообщают телеграм-каналы региональной полиции и СУ СК РФ по Воронежской области.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Следователь СК продолжает допрос свидетелей, по месту работы и жительства подозреваемой проведены обыски, в ходе которых изъята представляющая интерес для следствия документация. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ - до 12-ти лет лишения свободы.