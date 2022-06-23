Воронежские паралимпийцы взяли три медали на чемпионате и первенстве России

Антонина Баранова завоевала бронзу и попала в состав сборной России на 2023 год. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве России среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, проходивших в главном городе Мордовии Саранске. В соревнованиях на стадионе «Старт» участвовали 204 спортсмена из 28 регионов нашей страны. Воронежскую область представляли семь спортсменов.

- Антонина Баранова на чемпионате России стала третьей в толкании ядра. Она отправила снаряд на 12 м 10 см. Второй в этом виде программы была москвичка Светлана Миронова с результатом 13 м16 см, а на первое место поднялась Александра Зайцева из Костромской области — 13м 50 см. Еще одной бронзой чемпионата на стометровке с барьерами отметился Андрей Полухин, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Также в чемпионате участвовали Юрий Дунаев и Максим Лыков, но они не смогли завоевать медалей.

Зато наши спортсмены добились успехов в первенстве страны. Второе место в прыжках в длину показала Диана Гречишкина. Она прыгнула на 3 м 96 см. Опередила ее только Ирина Сапанжа из Краснодарского края с результатом 5 м 23 см. Также Гречишкина бежала 1000 метров, но на пьедестал не попала.

Была близка к медали в толкании ядра Анастасия Минакова. Она толкнула снаряд на 7 м 57 см и стала четвертой. От бронзового призера Татьяны Носовой из Красноярского края ее отделили всего 3 см.

Еще один воронежец Леонид Назаров в забегах на 1500 и 3000 м наш спортсмен остался за чертой призёров.

- Выступление Антонины Барановой тренерский штаб команды оценивает как удовлетворительное, так как результат оказался ниже планируемого. Несмотря на это, спортсменка заняла третье место и это позволяет ей быть включенной в состав сборной России на 2023 год. Остальные спортсмены у нас более молодые — все они являются воспитанниками спортивной школы паралимпийского резерва. Для них это были первые соревнования такого уровня. Результаты выступления будут проанализированы на тренерском совете. По его итогам будет принято решение о включении спортсменов в список кандидатов в сборные нашего региона, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по паралимпийскому спорту Дмитрий Астафуров.

Напомним, ранее отлично выступили на федеральных стартах воронежские паралимпийцы с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Взрослые спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате страны по легкой атлетике, а юные – серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях по плаванию.