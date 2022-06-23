За кражу телефона воронежца отправили на год в колонию-поселение

Ф., оставшись один в комнате, похитил со стола мобильный телефон «Xiaomi Redmi M2004J19AC», принадлежащий Ч. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ноябре прошлого года подсудимый Ф. находился в гостях у своего знакомого К., где они совместно с Ч. распивали спиртные напитки. В итоге Ч. ушел спать. В тот же день Ф., оставшись один в комнате, похитил со стола мобильный телефон «Xiaomi Redmi M2004J19AC», принадлежащий Ч.

Подсудимый свою вину в совершении данного преступления признал полностью, согласился с обвинением, раскаялся в содеянном и попросил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Россошанского райсуда.

Суд признал Ф. виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев. Но в соответствии со ст. 70 УК РФ к наказанию была присоединена неотбытая часть срока по приговору Россошанского районного суда от 2020 года. В результате по совокупности приговоров Ф. отправили в колонию-поселение на один год. Приговор вступил в законную силу.