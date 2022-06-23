Под Воронежем суд потребовал обеспечить лекарством ребенка-инвалида с редкой болезнью

Суд потребовал обеспечить ребенка дорогим лекарством, пока в нем есть надобность. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники прокуратуры Рамонского района обратились в суд, чтобы защитить право двухлетнего ребенка-инвалида, страдающего от редкого заболевания, на бесплатное обеспечение дорогим лекарством. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, его малышу не давали.

Прокурор Рамонского района подал иск к департаменту здравоохранения Воронежской области о необходимости обеспечить ребенка лекарством, пока в нем будет надобность. Служители Фемиды согласились с требованием надзорного ведомства. Суд обязал сотрудников регионального департамента здравоохранения бесплатно обеспечивать ребенка лекарством, назначенным по жизненным показаниям в необходимом количестве и дозах до тех пор, пока это необходимо для эффективного лечения.