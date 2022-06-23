В Воронежской области от бешенства погибли шесть животных

Кошки сейчас больше всего рискуют заразиться бешенством. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Санитарные врачи предоставили данные по количеству погибших от бешенства животных с января по май 2022 года. За пять месяцев от этой страшной болезни умерли шесть братьев наших меньших в трех районах Воронежской области. Погибли пять кошек и одна собака.

Число случаев бешенства значительно уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2021 года. Тогда погибли десять животных в шести районах.

С января по май 2022 года в больницы обратились 1945 жителей Воронежской области, которых укусили или оцарапали животные (за тот же период 2021-го их было больше – 2007).

Число укусов животных тоже уменьшилось. За пять месяцев 2022 года их было 54, за тот же период 2021-го – 58. Пострадавших от нападения братьев наших меньших в местах, являющихся очагами бешенства, было 15. С января по май 2021-го их было значительно больше – 27.

Санитарные врачи напоминают: животных надо покупать только при наличии ветеринарных документов. Их нужно своевременно вакцинировать, с безнадзорными братьями меньшими лучше избегать контакта, для забоя домашнего скота лучше приглашать специалиста. И главное – если вас укусил зверь, домашний питомец или бродячее животное, немедленно обращайтесь к врачу. Помните, если быстро не вакцинироваться, смерть неминуема.