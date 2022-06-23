В Воронеже задержали двух грабителей

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о совершенном разбойном нападении местную жительницу.

Сотрудники полиции установили, что в декабре прошлого года в ночное время на улице Шишкова к потерпевшей подошли двое неизвестных и, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили сумку, в которой находилось около двух тысяч рублей. Женщина была сильно напугана, поэтому длительное время не решалась обратиться в полицию.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по полученной оперативной информации установили личности предполагаемых участников противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений 35 и 45-летние воронежцы, которых стражи порядка задержали по местам проживания и доставили в отдел полиции.

В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.