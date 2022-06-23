Пять воронежских выпускников стали стобалльниками по обществознанию

В Воронежской области еще пять выпускников пополнили ряды «отличников ЕГЭ». Они сдали обществознание на 100 баллов. Об этом рассказали в региональном департаменте образования 23 июня.

Там пояснили, что в основной период обществознание сдавали 4007 участников из 4570 подавших заявление. Кстати, этот предмет по выбору является одним из популярных среди выпускников.

Результаты вполне хорошие. 1107 школьников набрали 70 и более баллов. А вот 85 и более, в их числе стобалльники, получили 7,1% участников ЕГЭ. Средний балл по обществознанию в области составил 58 баллов при минимальном пороге в 42.

Ввысший балл по обществознанию набрали выпускники гимназии им. А. Платонова, СОШ №28, лицеев №2 и №3, а также лицея «МОК №2».