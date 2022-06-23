Ущерб, нанесенный Воронежскому водохранилищу ЛОС, оценили в 5,9 млрд рублей

Фото с сайта Росприроднадзора

Воронежскому водохранилищу в результате сброса сточных вод из ООО «Левобережные очистные сооружения» был причинен ущерб в более 5,8 млрд рублей. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Ведомство предъявило к ООО «ЛОС» требование об оплате. Добровольный срок составляет 30 дней, в случае. Если же сумма ущерба не будет выплачена, взыскание планируется осуществить в судебном порядке.

В пресс-службе добавили, что средства были рассчитаны по результатам нарушений, выявленных в ходе проверок работы ЛОС в 2021 году. Предприятие ежедневно сбрасывает свыше 60 тыс. кубометров сточных вод. При этом не имеет соответствующей разрешительной документации и нормативов допустимых сбросов, допускает нарушение технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений.

Специалисты установили многократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах. Например, по аммоний-иону — в 46 раз, по БПК полн. — в 24,4 раза, по нитрит-иону — в 12 раз, по марганцу – в 11 раз, по меди – в 8,2 раза, по цинку – в 6,7 раза, по нефтепродуктам – в 3,6 раза, по фосфору фосфатов – в 2,8 раза, по АПАВ – в 2,1 раза, по сульфат-иону в 1,8 раза, по железу общему – в 1,6 раза.

– По факту неоднократных нарушений, выраженных в причинении вреда окружающей среде, наше ведомство вновь предъявило требование о добровольной уплате суммы оцененного ущерба», — прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.