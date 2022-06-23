В Воронежской области за пьяную езду по парку автоледи наказали штрафом и лишили прав

Когда гражданка остановилась, житель села А. подошел к автомобилю, открыл дверь, вытащил из замка зажигания ключи и выкинул их. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Мировой суд Аннинского района рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

При рассмотрении дела подозреваемая П. пояснила, что она с родственницей выпивала спиртное, а после окончания дискотеки за рулем автомобиля подъехала к сцене в парке, чтоб включить музыку. После этого у нее возникла ссора с местными жителями. В суде П. вину в совершении правонарушения не признала и пояснила, что транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не управляла.

Согласно показаний свидетелей, в парк в с. Березовка, где проходили праздничные мероприятия посвященные празднику 9 мая, неожиданно въехала машина под управлением девушки. Данная гражданка начала быстро ездить по территории парка, несколько раз чуть не наехала на детей, гуляющих по территории. Когда гражданка остановилась, житель села А. подошел к автомобилю, открыл дверь, вытащил из замка зажигания ключи и выкинул их. Девушка вышла из автомобиля и начала выражаться нецензурной бранью. Затем А. вызвал на место сотрудников ГИБДД. В итоге мировой судья признал П. виновной, назначив ей штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.