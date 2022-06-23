Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области на 24 июня из-за гроз, ливней и града

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

МЧС со ссылкой на гидрометцентр распространило информацию о штормовом предупреждении. С полуночи и до 18:00 пятницы, 24 июня, местами по Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Местами регион могут накрывать сильные дожди, ливни, грозы и град.

Все это будет усугубляться сильными порывами ветра. Они могут достигать до 18 м/сек.

В МЧС попросили воронежцев принять информацию во внимание, быть внимательными и осторожными, а также позаботиться о сохранности своего имущества.

Ранее российский Гидрометцентр опубликовали информацию о продлении желтого уровня опасности в Воронежской области еще на сутки.