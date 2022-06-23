В Воронежской области изъяли более 650 бутылок немаркированной алкогольной продукции

В ассортименте были водка, коньяк, виски известных брендов по цене от 170 до 250 рублей за бутылку. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лискинскому району выявили факт незаконного хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

В ходе предварительного следствия установлено, что 58-летний житель райцентра незаконно хранил и продавал спиртные напитки в принадлежащем ему частном доме. В его ассортименте были водка, коньяк, виски известных брендов по цене от 170 до 250 рублей за бутылку.

В результате сотрудники полиции изъяли более 650 бутылок алкогольной продукции, а также 11 пластиковых тар объемом пять литров со спиртосодержащей жидкостью. Сумма причиненного ущерба составила около 140 тысяч рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.