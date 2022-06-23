Воронежские паралимпийцы завоевали семь медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Воронежские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата отлично показали себя на национальном старте. Фото: cspsk-vrn.ru

В Чебоксарах прошли чемпионат России и открытые всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В них участвовали 374 спортсмена из 53 регионов нашей страны. Кроме российских атлетов, борьбу за медали вели легкоатлеты из Беларуси и Донецкой Народной Республики.

Воронежскую область в Чебоксарах представляли шесть спортсменов — Сергей Анисимов, Андрей Беляев, Иван Богатырёв, Станислав Кашаев, Константин Халтурин — из спортивной школы паралимпийского резерва региона, и Аида Бронская, представляющая «Спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Станислав Кашаев стал победителем чемпионата России. Он толкнул ядро на 8 метров 37 сантиметров. Аида Бронская на национальном старте стала трижды второй. Она выступала в нескольких видах программы и во всех завоевала серебро. Ее результат в толкании ядра 9,31 метра, в метании копья 9,75 м, а в метании диска 18,48 м. Также Бронская пробует свои силы среди спортсменок в другом функциональном классе. Она выступала в толкании ядра вне конкурсной программы и отправила снаряд на 8 метров 08 сантиметров.

В двух видах на чемпионате России отличился Константин Халтурин. Он метнул диск на 14,05 метров и толкнул ядро на 7,68 м. Это позволило Константину подняться на второе место в этом виде программы и выполнить норматив мастера спорта России.

Бронзовые медали завоевал в Чебоксарах Иван Богатырёв. Он толкнул ядро на 7,98 метров и метнул копье на 23,93 м.

Андрей Беляев выступал в метании диска (11,05 м) и метании булавы (25,29 м). Второй результат позволил занять ему четвертое место с выполнением норматива мастера спорта международного класса (МСМК)

Ещё один воронежец, Сергей Анисимов, выступал в метании копья. Отправив его в лучшей попытке на 36,54 метра, он стал четвертым.

- Результаты выступления на чемпионате России позволили Аиде Бронской, Станиславу Кашаеву и Андрею Беляеву войти в состав сборной России для участия в международных соревнованиях, которые состоятся с 1 по 5 сентября 2022 года в Республике Беларусь, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, ранее воронежские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали серебро и бронзу на Всероссийских юношеских соревнованиях по плаванию.