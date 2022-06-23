Мост через реку Дон под Воронежем капитально отремонтируют за 775,6 млн рублей

В Воронежской области определились с подрядчиком для капитального ремонта моста через реку Дон в Рамонском районе. Работы выполнит компания «Мостострой 1». Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

В торгах участвовали две компании. Одна их них предложила наиболее выгодную стоимость и снизила цену за свои услуги с 829,5 млн рублей до 775,6 млн рублей.

ООО «Мостострой 1» должно будет отремонтировать двухполосный участок в 280 м, обновить асфальтовое покрытие, установить опоры, дорожные знаки, нанести разметку и др. Завершить работы подрядчику следует до 25 декабря 2023 года.

На время ремонта движение будет осуществляться по наплавному металлическому мосту.