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Общество23 июня 2022 8:03

Мост через реку Дон под Воронежем капитально отремонтируют за 775,6 млн рублей

Завершить работы следует до 25 декабря 2023 года
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области определились с подрядчиком для капитального ремонта моста через реку Дон в Рамонском районе. Работы выполнит компания «Мостострой 1». Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

В торгах участвовали две компании. Одна их них предложила наиболее выгодную стоимость и снизила цену за свои услуги с 829,5 млн рублей до 775,6 млн рублей.

ООО «Мостострой 1» должно будет отремонтировать двухполосный участок в 280 м, обновить асфальтовое покрытие, установить опоры, дорожные знаки, нанести разметку и др. Завершить работы подрядчику следует до 25 декабря 2023 года.

На время ремонта движение будет осуществляться по наплавному металлическому мосту.