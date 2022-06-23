Во дворе воронежской многоэтажки машина сбила 8-летнего мальчика

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло 22 июня нем в Воронеже у дома № 6 по улице Адмирала Чурсина. Примерно в 10.50 водитель «Лады Ларгус» сбил 8-летнего школьника. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 31-летний водитель двигался по дворовой территории. В это время ребенок пересекал проезжую часть из-за стоящего транспортного средства справа налево по ходу движения.

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.