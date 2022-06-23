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Происшествия23 июня 2022 6:11

Депутат Госдумы Алексей Журавлев из Воронежа упал с мотоцикла в Москве

Его госпитализировали
Евгения ФРОЛОВА

Депутат Государственной думы, уроженец Воронежской области, Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Уточняется, что парламентарий, ехал на мотоцикле BMW. Предположительно, Журавлев не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством.

Депутата направили в больницу с переломом ключицы. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту было перекрыто на час по двум полосам.

В марте депутат из Воронежа Алексей Журавлев попал под санкции Великобритании. Ему запрещено приезжать в эту страну. Также британские власти «заморозили» его активы у себя в стране (если они там есть).