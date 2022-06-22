В Воронеже будут судить мошенника, обманувшего шесть престарелых людей на 1 миллион рублей

Сотрудники прокуратуры Воронежа направили в Центральный районный суд иски в защиту шести пенсионеров в возрасте от 82 до 86 лет. В их пользу требуют взыскать более 1 миллиона рублей с пойманного обманывавшего пожилых людей мошенника.

В мае 2021 года нигде не работающий 29-летний негодяй, действовал в составе группы лиц, занимался обманом по телефону. Тем, кому дозванивался, врал о необходимости помочь деньгами близким родственникам, якобы попавшим в беду. Среди обманутых людей оказались пенсионеры, у которых похитили в общей сложности как раз миллион рублей.

Афериста обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.