В центре Воронежа на видео попал бегущий олененок

кадр с видео Телеграм-канала "Типичный Воронеж". Фото: другой источник.

В воронежских соцсетях появилось видео бежавшего по центру столицы Черноземья олененка. Очевидцы говорят, что его видели его в районе здания «Винзавода» на улице Кольцовской. Олененок метался, как будто был страшно испуган. Что неудивительно – много людей и машин какое угодно дикое животное повергнут в шок.

В комментариях к видео одна из жительниц Воронежа заявила, что пару дней назад уже видела олененка на левом берегу возле водохранилища.

Видео бега экзотического для центра города животного можно посмотреть здесь.

Визиты диких животных в Воронеж не так уж редки. Так, в январе 2022 года жители улицы Минской ночью заметили бегающую лису. А в ноябре 2021-го такая прогулка стоила животному жизни. На площади Заставы лиса попала под колеса машины.