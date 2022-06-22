В центре Воронежа без воды на 7,5 часов останутся дома на 21 улице

Воды во многих домах Ленинского района 23 июня не будет с утра до вечера. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В четверг, 23 июня, с 9.30 до 17.00 без воды останутся дома на 21 улице Ленинского района.

Краны пересохнут на улицах Некрасова, Марата, Веры Фигнер, Клубной, Красная Горка, Кубанская Гора, Песчаная гора, Енисеевская, Чернышевский бугор, Белостокская, Бархатный бугор, Серго Орджоникидзе, Бетховена, Коперника, Шевченко, Выборгской. А еще в переулках Невский, Веры Фигнер и Снайперский.

Также под отключение попадут жители частного сектора на Петровской набережной,и дома № 1–91 (нечетная сторона) и № 22–84 (четная сторона) по улице 20-летия Октября.

Причина, по которой не будет воды, - подключение к водопроводному узлу диаметром 400 мм на улице 20-летия Октября, 79 общежития ВГТУ, расположенного рядом. Работы будут вести сотрудники «РВК-Воронеж».