В Воронежской области бывшего начальника районного отделения «ТНС Энерго» надолго посадили за коммерческий подкуп

Нелегальное подключение двух фирм к электросетям обернулось для 48-летнего начальника 5,5 годами колонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новоусманском районном суде вынесли приговор по уголовному делу бывшего начальника Верхнехавского участка Семилукского отделения ПАО «ТНС энерго Воронеж» 48-летнего Алексея Кузнецова. Мужчина отвечал по пунктам «в» и «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ за коммерческий подкуп в крупном размере.

В марте 2016 года Кузнецов по просьбе директора коммерческой организации незаконно подключил ее к электрическим сетям в селе Верхняя Хава. За это с марта 2016-го по декабрь 2018 года он получил от представителей этой фирмы 998 тысяч рублей. Их либо переводили на банковскую карту, либо отдавали наличными.

А с октября 2017-го по октябрь 2018 года Кузнецов получил более 140 тысяч рублей от представителя другой организации за аналогичные противозаконные действия в селе Большая Приваловка Верхнехавского района.

Незаконную деятельность Кузнецова разоблачили сотрудники ФСБ, в ее расследовании также участвовали полицейские и работники СК. Теперь уже бывший начальник признал свою вину. Впрочем, и без того было достаточно доказательств.

В итоге суд приговорил бывшего начальника к 5,5 годам колонии общего режима.