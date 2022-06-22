В центре Воронежа по ночам устраивают душ газонам и кустарникам

Фото управы Ленинского района

С наступлением жары в Воронеже принимают меры к сохранению зеленых насаждений в городских условиях.

Наряду с поливом дорог и тротуаров в жаркую погоду, сотрудники Комбината благоустройства Ленинского района поливают кустарники, молодые саженцы и газоны.

Так, в ночь с 21 на 22 июня в соответствии с заданием управы района производился полив зеленых насаждений на улицх Плехановская, Кольцовская, Краснознаменная, Ворошилова, 20-летия Октября и других, а также в скверах Челюскинцев, Мирном и Пушкинском.

Рабочие комбината благоустройства, с использованием возможностей коммунальной техники освежают, в том числе и вновь засеянные газоны на приствольных пространствах, сформированных по прогрессивной ландшафтной технологии, когда вместо одиночных квадратов, газон образует сплошную лужайку протяженностью в десятки метров. Также кроме классического полива, там, где это необходимо, оператор МКМ промывает весь массив кустарника, освобождая его от пыли, что в свою очередь придает зелени благоприятный внешний вид и способствует здоровому росту.

По данным комбината благоустройства, только за прошедшую ночь для полива израсходовано 33 куб.м воды.