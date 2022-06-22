После вмешательства чиновников 91 воронежца оформили на работу официально

С начала года межведомственная комиссия Ленинского района помогла легализовать на работе 91 воронежца. Это те, кто работал без оформления трудовых отношений с работодателем.

Комиссия в районе работает с 2017 года. В ее полномочия входит координация деятельности служб и мониторинг ситуации по снижению неформальной занятости, легализация «серой» заработной платы и повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Неофициальная занятость трактуется, как желание некоторых работодателей, в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей. В результате работник лишается многих привилегий: возможности оформить социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вычет за обучение и лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на достойную пенсию.

На заседаниях комиссии проводится разъяснительная работа с работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда, а также доводится информация о реализации обучающих программ, реализация программ, направленных на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность.