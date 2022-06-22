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Происшествия22 июня 2022 13:20

В Воронеже «Хендай» и «Опель» столкнулись лоб в лоб: ранены оба водителя

ДТП случилось в микрорайоне Сомово
Олег КУЗНЕЦОВ
кадр с поста в группе "Воронеж VRN" ВКонтакте.

кадр с поста в группе "Воронеж VRN" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Утром в среду, 22 июня, в микрорайоне Сомово произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Opel Astra. Видео последствий аварии разместили в паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте. На нем заметно, что машины (одна из них стояла на обочине, другая возле лесопосадок) повреждены достаточно сильно.

В ГИБДД уточнили, что авария случилась в 7.30 у дома № 1Б на улице Пляжной. В больницу попали и 49-летний водитель «Хендая», и 74-летний мужчина, руливший «Опелем».

Полицейские сейчас выясняют, кто прав и кто виноват в этой аварии.