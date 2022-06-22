В Воронеже бывший вице-спикер гордумы передумал обжаловать приговор

Александр Провоторов начинал судебный процесс в весьма солидной комплекции, а потом сильно похудел. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

Бывший вице-спикер Воронежской городской Думы Александр Провоторов решил не обжаловать приговор за мошенничество на выборах. Об этом сообщила его адвокат Вера Белкина.

- Мой подзащитный проанализировали практику подобных дел и принял решение не тратить время и нервы на заведомо бесперспективную подачу жалобы. Шансы на то, чтобы смягчить приговор, были крайне малы, - прокомментировала это решение Вера Белкина.

Напомним, в начале марта 2021 года Александра Провоторова задержали за то, что он получил 1 миллион рублей от тогда еще кандидата в депутаты городского парламента, владельца ТЦ «Ярмарка» Александра Жукова за содействие в обеспечение нужного результата на выборах. Тот в итоге победил, но с минимальным отрывом. Жуков засомневался в том, что Провоторов, действительно, пытался составить ему протекцию и написал на него заявление в правоохранительные органы. Вице-спикера задержали. Впрочем, в СИЗО он не попал. Провоторов до суда пробыл сначала под домашним арестом, а потом фактически на свободе с запретом определенных действий. За это время он лишился поста вице-спикера, членства в «Единой России» и заметно похудел. 25 марта Провоторова приговорили к двум годам колонии общего режима.