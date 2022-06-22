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Происшествия22 июня 2022 12:10

В Воронежской области водитель «Мицубиши» улетел в кювет: четверо ранены

ДТП снова случилось в Новохоперском районе
Юрий КОЗЛОВ
"Мицубиши" после аварии.

"Мицубиши" после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 22 июня, около двух часов ночи на 23 километре дороги Елань-Колено-Воробьевка-Новохоперск случилась авария. 50-летний житель Татарстана, руливший «Мицубиши Аутлендэр», потерял контроль над машиной и улетел в кювет. Водитель и его пассажиры, 51-летняя женщина, 13-летний мальчик и 20-летняя девушка, получили травмы. Их отвезли в больницу.

Машина улетела в кювет - там, где растут небольшие деревья.

Машина улетела в кювет - там, где растут небольшие деревья.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Это уже вторая за три дня похожая авария в Новохоперском районе. Напомним, 20 июня в 22.10 на 29 километре дороги М-Каспий-Октябрьское-Новохоперск 21-летний местный житель, руливший «Мицубиши-Лансер», также не справился с управлением. Иномарка опрокинулась. В результате юный водитель и его 19-летний пассажир, также местный житель, получили травмы, их доставили в больницу.