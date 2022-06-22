Новую амбулаторию в воронежском селе поставили на кадастровый учет

20 июня новую врачебную амбулаторию в селе Великоархангельское Бутурлиновского района поставили на кадастровый учет. Она расположилась на улице Рабочая, д.15, рядом со старой, которой уже более полувека, поэтому жителям села не придется менять маршрут обращения за медпомощью. Новому объекту присвоена дополнительная литера – строение 1.

Площадь здания 205 квадратных метров и более 300 «квадратов» - объекты инфраструктуры.

Врачебная амбулатория имеет стандартный набор помещений –кабинеты врача общей практики, процедурный, прививочный, стерилизационная, дневной стационар, помещения для персонала и другие.