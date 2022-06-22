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Общество22 июня 2022 11:53

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за гроз, града и сильного ветра

Оно будет действовать до 21.00 22 июня
Юрий КОЗЛОВ
Местами по Воронежской области вечером 22 июня возможен град.

Местами по Воронежской области вечером 22 июня возможен град.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики предупредили сотрудников МЧС о неблагоприятных погодных условиях, заставивших объявить штормовое предупреждение. С 15.00 до 21.00 22 июня местами по Воронежской области ожидают ливни, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с. Людей призывают быть внимательными и осторожными, позаботиться о сохранности вещей, особенно в сельских дворах, а также растений и цветов.

Напомним, синоптики ранее уже сообщали о резком похолодании и грозах в День памяти и скорби в Воронежской области. Оказалось, что ухудшение погоды предстоит еще более серьезное, чем предполагали раньше.