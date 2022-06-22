Воронежские полицейские почтили память погибших в Великой Отечественной войне свечами на Чижовском плацдарме

Полицейские поставили свечи на Чижовском плацдарме. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, руководители регионального ГУ МВД, начальники подразделений вместе со своим личным составом, представители Общественного совета и совета ветеранов при региональном главке, Воронежской митрополии, представители Воронежского института МВД России пришли к мемориальному комплексу «Чижовский плацдарм». Полицейские и акивисты-общественники пришли туда почтить память героев Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за Родину.

Начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин призвал сохранить в истории и страшный день начала войны, и ратный подвиг наших воинов, и День Великой Победы, а своей добросовестной службой, в том числе и в других регионах России, укреплять мир и правопорядок.

Заместитель председателя Общественного совета при региональном главке Андрей Марков подчеркнул:

- Мы сохраняем и проносим сквозь года память о мужестве и героизме наших земляков, нашего народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны, воспитываем у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за великий подвиг в борьбе с фашизмом!

После минуты молчания полицейские и общественники пронесли в руках горящие свечи, как символ всенародной памяти и благодарности всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашистскими захватчиками. Их поставили на мраморные плиты мемориального комплекса. Руководство ГУ МВД России по Воронежской области во главе с генералом Бородиным возложили цветы к братской могиле.